Война – день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает

Главные события 18 марта

Украинская армия 23-й день подряд противостоит российским захватчикам, которые бомбят мирные города, осуществляют настоящий геноцид в отношении украинцев и нарушают все возможные законы войны. Наши военные мужественно держат оборону на что указывает тот факт, что оккупантам за три недели не удалось взять ни одного большого города. Ряды русских войск за это время "поредели" около 14 тысяч солдат и офицеров. Также уничтожены более 400 танков и 1400 бронированных машин. Оккупанты использовали почти все ракеты типа "Искандер" и "Калибр". Тем временем западные страны продолжают наносить по России и ее верхушке санкционные удары и страна-агрессор все больше приближается к полной изоляции от мира и дефолта.

В этом материале "Телеграф" собирает информацию о важнейших событиях, произошедших в Украине 18 марта. Более оперативные данные вы можете получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение нормальных торговых отношений с россией и Беларусью из-за вторжения в Украину.

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда россия начала войну против Украины, до 24:00 16 марта составили 2032 гражданских, в том числе 780 погибших, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека в среду вечером. "УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какова была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: Россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война – день 14: россия идет в дефолт, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События российско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходило в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворовскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".

О том, что происходило 15 марта, можно узнать в нашей статье: "Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины".

Информацию за 16 марта читайте в материале: "Война – день 21: обстрел театра в Мариуполе, выступление Зеленского в Сенате и первые детали мирного договора".

События 17 марта доступны в материале:"Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам".