В России впервые публично объявили о планах свергнуть Путина

Последней каплей в чаше терпения некоторых граждан рф стала война с Украиной

На 22-й день войны против Украины в россии наконец-то зазвучали призывы к свержению кровавого диктатора владимира путина и его преступного режима. Отныне в рф создается Движение Сопротивления (далее ДС), которое всеми доступными методами будет работать для переворота в стране и начала восстания.

Об этом заявил известный российский блогер Дмитрий Чернышев (популярный под ником mi3ch), опубликовав на своей Facebook-странице манифест о создании ДС.

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По его словам, адекватные россияне, не поддавшиеся пропаганде, уже не первый год пытаются бороться с путинской системой. Однако митинги разгонялись, честные СМИ запрещались, а попытки в открытую политическую борьбу пресекались посадками, убийствами и запугиваниями.

"Сегодня все права граждан в России уничтожены. Ни одна статья Конституции не работает. Введена жесточайшая цензура. Людей сажают за призыву к миру. За заповедь "Не убий". За чистый лист бумаги в руках. В стране установлена полицейская диктатура. И самое страшное — начата преступная война с Украиной. Движение Сопротивления призывает всех противников режима прекратить все внутренние раздоры и объединиться для революции. Мы вернемся к нашим спорам и разногласиям после свержения тирании. Сейчас нам нужны все", — сообщается в тексте манифеста.

Что именно предлагает ДС россиянам?

Российских солдат призывают прекратить военные действия, невзирая на трибунал. Однако "сопротивленцы" обещают, что каждого осужденного военнослужащего, отказавшегося марать руки в крови, будет освобождено после свержения путина.

Звучит призыв и к оппозиционной политической деятельности, которая также может быть сейчас наказана.

В ДС обещают, что силовики, перешедшие на сторону народа, получат амнистию.

"Нам нужна информация — кто именно отдает преступные приказы, какие репрессии готовятся против россиян, кто конкретно избивает мирных протестующих. Их имена, звания и место жительства. Мы создадим общую базу данных на всех силовиков, исполняющих преступные приказы. Их женам, родителям и детям ничего не угрожает — мы не воюем с женщинами, стариками и детьми. Но безопасность самим преступникам никто не может гарантировать", — отметил Чернышев в своей публикации.

Имеются призывы к саботажу любых преступных приказов. ДС просят людей не участвовать в военном производстве, а также забрать деньги из банков. Последнее аргументируется тем, что путин может отдать приказ об их изъятии — чтобы послать деньги на войну.

"Мы призываем вас прекратить оплачивать любые штрафы, налоги, пени, кредиты и квартплату. Пишите заявление, что вы разорены и что денег вам не хватает даже на еду. После победы революции все ваши долги будут списаны", — сообщают "сопротивленцы".

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Насчет возможного преследования

Чернышев хорошо осознает: подобная информация может стоить жизни каждому россиянину, который присоединится к Движению Сопротивления. Поэтому, судя по комментариям, сам он еще раньше покинул рф. Других же призывают максимально соблюдать тишину насчет своего членства в ДС, вооружаться и всегда заботиться о своей безопасности.

"Вы не только спасаете Украину. Вы спасаете и Беларусь. Вы спасаете и Россию. Новая Россия будет считать вас героями", — резюмировал блогер.

Напомним, что первые начальные призывы к смене власти в россии начались еще в конце февраля. Тогда петиция о смещении владимира путина набрала за считанные часы десятки тысяч голосов в поддержку.