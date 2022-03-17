Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам

Оперативно о главном 17 марта

Мирные города Украины уже 22-й день находятся под обстрелами российских оккупационных войск, из-за чего продолжает страдать мирное население. В частности на здание драмтеатра в Мариуполе упала мощная авиабомба, когда там прятались около тысячи человек. Однако ВСУ раз за разом наносят удары по оккупантам, сокращая их количество на украинской земле. В это время мир продолжает демонстрировать беспрецедентную поддержку Украине и ее населению, так Международный суд ООН принял решение в пользу нашей страны и обязал россию прекратить вторжение и вывести войска или же столкнуться с еще большей изоляцией.

В этом материале "Телеграф" будет собирать информацию о наиболее важных событиях, которые произошли в Украине 17 марта. А более оперативные данные вы можете получить в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Российские оккупанты, сбросившие мощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где укрывались сотни женщин и детей, точно знали о том, кто там находится.

Сборную россии по хоккею выбросили из Евротура из-за войны с Украиной.

00:00 Около полуночи главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в небе над Киевской областью был уничтожен российский Су-25 и подбит Су-35.

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена 16 марта в обмен на девятерых российских солдат-срочников.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в более чем 200 российских городах и селах уже прошли похороны захватчиков, пришедших в Украину убивать мирное население.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События русско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходило в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворивскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".

О происходившем 15 марта можно узнать в нашей статье: "Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины".

Информацию за 16 марта читайте в материале: "Война – день 21: обстрел театра в Мариуполе, выступление Зеленского в Сенате и первые детали мирного договора".