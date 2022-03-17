Потери на всех фронтах: британская разведка признала провал рф с вторжением в Украину
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Вторжение рф не увенчалось успехом ни с воздуха, ни с моря, ни на суше
На 22-ой день военных действий в Украине вторжение российских военных застопорилось на всех фронтах.
Об этом говорится в отчете британской разведки на утро четверга, 17 марта, сообщает "Телеграф".
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В Министерстве обороны Британии подчеркнули, что российское вторжение в Украину практически застопорилось на всех фронтах. В последние дни российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и продолжают нести большие потери.
Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули отвагу и профессионализм Вооруженных сил Украины и теробороны.
"Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал самые свежие карты боевых действий в Украине на 17 марта, на которых видно, что российские оккупанты не только не продвинулись, но и местами отошли с временно занятых позиций.