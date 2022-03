ВСУ успешно сдерживает врага: свежие карты боев в Украине на 17 марта

За сутки россияне не достигли никаких успехов, и даже немного отошли назад

На 22-й день боевых действий в Украине российские оккупанты застряли на одних позициях и никак не могут продвинуться вглубь страны.

Об этом можно судить по свежим картам на утро 17 марта, которые собрал "Телеграф".

Судя по новой карте Institute for the Study of War, за сутки враг не сдвинулся ни на одном направлении и наоборот несколько отошел с позиций под Мариуполем и в Луганской области.

Карта DeepState подтверждает, что за последний день оккупанты остались на прежних позициях, и ни одна их попытка прорыва не увенчалась успехом.

Карта боевых действий в Украине на 17.03.2022

Напомним, что по последним данным Генштаба Украины российские оккупанты шокированы упорством украинских воинов, а потому деморализованы и не хотят воевать, — они изредка пытаются наступать по отдельным направлениям, но в основном занимаются укреплением на временно занятых позициях.

Как сообщал "Телеграф", в одном из перехваченных разговоров российский военный жаловался, что оккупанты пытаются воевать в Украине без еды, воды и боеприпасов.