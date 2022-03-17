ВСУ успешно сдерживает врага: свежие карты боев в Украине на 17 марта
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За сутки россияне не достигли никаких успехов, и даже немного отошли назад
На 22-й день боевых действий в Украине российские оккупанты застряли на одних позициях и никак не могут продвинуться вглубь страны.
Об этом можно судить по свежим картам на утро 17 марта, которые собрал "Телеграф".
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Судя по новой карте Institute for the Study of War, за сутки враг не сдвинулся ни на одном направлении и наоборот несколько отошел с позиций под Мариуполем и в Луганской области.
Карта DeepState подтверждает, что за последний день оккупанты остались на прежних позициях, и ни одна их попытка прорыва не увенчалась успехом.
Напомним, что по последним данным Генштаба Украины российские оккупанты шокированы упорством украинских воинов, а потому деморализованы и не хотят воевать, — они изредка пытаются наступать по отдельным направлениям, но в основном занимаются укреплением на временно занятых позициях.
Как сообщал "Телеграф", в одном из перехваченных разговоров российский военный жаловался, что оккупанты пытаются воевать в Украине без еды, воды и боеприпасов.