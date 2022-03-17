Укр

ВСУ успешно сдерживает врага: свежие карты боев в Украине на 17 марта

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Украинские бойцы успешно отбивают попытки наступления противника
Украинские бойцы успешно отбивают попытки наступления противника

За сутки россияне не достигли никаких успехов, и даже немного отошли назад

На 22-й день боевых действий в Украине российские оккупанты застряли на одних позициях и никак не могут продвинуться вглубь страны.

Об этом можно судить по свежим картам на утро 17 марта, которые собрал "Телеграф".

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Судя по новой карте Institute for the Study of War, за сутки враг не сдвинулся ни на одном направлении и наоборот несколько отошел с позиций под Мариуполем и в Луганской области.

Карта DeepState подтверждает, что за последний день оккупанты остались на прежних позициях, и ни одна их попытка прорыва не увенчалась успехом.

Карта боевых действий в Украине на 17.03.2022
Карта боевых действий в Украине на 17.03.2022

Напомним, что по последним данным Генштаба Украины российские оккупанты шокированы упорством украинских воинов, а потому деморализованы и не хотят воевать, — они изредка пытаются наступать по отдельным направлениям, но в основном занимаются укреплением на временно занятых позициях.

Как сообщал "Телеграф", в одном из перехваченных разговоров российский военный жаловался, что оккупанты пытаются воевать в Украине без еды, воды и боеприпасов.

Теги:
#Карта #Война
Украинские бойцы успешно отбивают попытки наступления противника
Украина
ВСУ успешно сдерживает врага: свежие карты боев в Украине на 17 марта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские бойцы успешно отбивают попытки наступления противника
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