Русские военные дезертируют и отказываются воевать - Генштаб

За сутки уничтожено десять воздушных целей противника.

На двадцать вторые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, положение и характер действий сил обороны существенно не изменились.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 06:00 17 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

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Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется. Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают активно действовать с целью лишения авиации оккупантов возможности властвовать в воздухе.

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

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Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне на территории Украины.

Напомним, что за три недели войны российская армия потеряла более 13,8 тысячи солдат. Но в россии эти цифры замалчиваются и никто не знает реальных потерь.

Кроме того, "Телеграф" сообщал, что оккупанты в Мариуполе взяли в заложники несколько сотен человек в больнице и использовали их как живой щит. Также варварское преступление россиян в городе попало на видео.

Россияне устроили геноцид в Мариуполе, в городе погибло более двух тысяч мирных жителей.