В Мариуполе россияне используют как живой щит 400 заложников в больнице: подробности

По словам Венедиктовой, оккупанты также уничтожили в городе Управление Донецкой епархии ПЦУ

На двадцатый день военной агрессии со стороны российской федерации в Мариуполе Донецкой области российские захватчики взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения.

Как сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, людей держат "в качестве живого щита".

"Оккупанты бомбили помещение Областной больницы интенсивного лечения г. Мариуполя и взяли в заложники врачей и насильственно удерживают около 400 находящихся там гражданских лиц. Вокруг больницы-заложника горят многоэтажки", — пишет генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова заявила, что российские захватчики уничтожили в Мариуполе Управление Донецкой епархии ПЦУ.

Отметим, что с каждым днем осажденный портовый Мариуполь Донецкой области все больше страдает от рук российских оккупантов. Недавно в сети показали видео горящих жилых зданий, снятое с воздуха. Над городом буквально стоят столбы черного дыма.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему украинские военные пока не могут отбить россиян от Мариуполя.

Напомним, что в Чернигове украинские спасатели показали, что осталось от жилых многоэтажек после так называемой российской "денацификации". Для тушений пожаров зданий привлекались 132 спасателя и 22 единицы техники.