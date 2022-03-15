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Оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы в Мариуполе: детали

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Так выглядела больница в Мариуполе до обстрелов города оккупантами Новость обновлена 15 марта 2022, 17:29
Так выглядела больница в Мариуполе до обстрелов города оккупантами

Рашисты уже двое суток не дают персоналу и пациентам выйти из здания

На двадцатый день военной агрессии со стороны российской федерации во временно оккупированном Мариуполе нацисты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения.

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Указанную информацию во вторник, 15 марта, в своем Telegram-канале обнародовал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, ссылаясь на слова одного из работников медицинского учреждения.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в медицинское учреждение не могут подъехать уже вторые сутки. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти мы не можем, запрещают.", – рассказал врач.

Также отмечается, что областная больница интенсивного лечения несколько дней назад была обстреляна российскими фашистами, в результате чего здание медицинского учреждения практически полностью разрушено. Несмотря на это, там в подвальных помещениях продолжали работать врачи и находиться пациенты. Все они сейчас находятся в заложниках извергов-захватчиков из россии.

"Обращаюсь к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. ", — обратился за помощью к представителям соответствующих ведомств Кириленко.

Ранее Телеграф сообщал, что известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российская федерация делает все возможное, чтобы создать угрозу для многомиллионной украинской столицы и буквально взять ее в заложники.

Теги:
#Украина #Россия #Врачи #Война #Плен #Оккупанты
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