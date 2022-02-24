Украинский журналист Юрий Бутусов проанализировал ситуацию на фронте после вторжения России в Украину.

Обстановка на 17:00.

Несмотря на массированный удар ракетами и авиацией по Украине, Вооруженные силы оказывают эффективное сопротивление. Надежды россиян на отсутствие сопротивления и воздушную мощь не оправдались. Громкие заявления о полном уничтожении украинской противовоздушной обороны и воздушных сил опровергнуты реальными боевыми действиями.

Наши пилоты выполняют боевые вылеты, а российская авиация вынуждена признавать потери.

Россия пытается дестабилизировать украинскую оборону. Некоторые батальонные тактические группы пытаются вести маневренную войну, продвигаться на максимальную дальность для нарушения наших коммуникаций. Россияне пытаются избегать контактных сражений. Встретив сопротивление они пытаются обойти узлы сопротивления.

Ключевые пограничные областные центры Харьков, Сумы, столица Киев, успешно отразили первые российские атаки. Россияне пытаются создать угрозу из тыла большим городам, для этого они продвигаются быстро, не прикрывая фланги. Внезапно захватить эти крупные города врагу не удалось.

Это создает возможность для обороны пытаться маневренными боевыми группами бить по русским колоннам, идущим по магистралям.

Самая сложная обстановка сейчас просматривается на южном направлении.

Украина получает необходимую разведывательную информацию, управление войсками работает.

Россия пробует уничтожить все узлы сопротивления и огневые средства, склады боеприпасов. Они создают угрозу для Киева, чтобы взять в заложники многомиллионную столицу и принудить руководство к сдаче на российских условиях.

Но отчаянное сопротивление украинской армии дает нам время получить новую помощь от наших партнеров.

Все мы сегодня едины вокруг нашего государства, нашей армии, нашей Родины. Мы будем вместе в это время.