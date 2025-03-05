Играл в "Сватах" и не только: от чего в 46 лет умер знаменитый бодибилдер "Динамит" Владимир Турчинский

Спортсмен и актер внезапно скончался 15 лет назад

Российский бодибилдер, актер и телеведущий Владимир Турчинский, который был известен в спортивных кругах как "Динамит", ушел из жизни в зрелом возрасте. К примеру, как и актер Александр Фатюшин. Несмотря на здоровый образ жизни, Турчинского неожиданно не стало в 46 лет.

Мужчина стал известен как "Динамит" благодаря своей физической силе и участию в силовых соревнованиях, таких как "Бои гладиаторов" (1990-е годы) и World’s Strongest Man. Кроме спортивной карьеры, спортсмен активно занимался бизнесом, был владельцем фитнес-центров и спортивных проектов.

Турчинский также работал телеведущим на различных каналах, к примеру, в аналоге американской игры "Фактор страха", писал книги о фитнесе и здоровом образе жизни, а также снимался в фильмах и сериалах: "Грозовые ворота", "Ералаш", "Сваты" и других проектах.

Владимир Турчинский в молодости

В 1 сезоне "Сватов" Турчинский сыграл самого себя. Маленькая Женя обращается к нему за помощью, чтобы он купил трубку мира

Личная жизнь Владимира Турчинского

Был женат трижды. От первого брака есть сын Илья, сейчас занимается администрированием охранных систем. Также есть дочь Ксения Турчинская, которая родилась в 1999 году в браке Владимира и Ирины Турчинской. Ксения профессионально танцует хип-хоп.

Турчинский с женой Ириной

Сын Турчинского Илья и дочь Ксения

От чего умер Владимир Турчинский

Скончался 16 декабря 2009 года на 47-м году жизни от инфаркта в своем доме в Подмосковье. За несколько часов до смерти он участвовал в телесъемках. Почувствовав себя плохо, Турчинский потерял сознание. Жена Ирина вызвала скорую, но местная больница отказалась отправлять врачей, а московская бригада прибыла спустя более часа. Примерно за три недели до этого Турчинский жаловался на боли в груди, тогда ему диагностировали предынфарктное состояние.

Похоронен 18 декабря 2009 года в подмосковном селе Воскресенское. После смерти звезды прокуратура РФ провела доследственную проверку. Врачи, которые могли прописывать Турчинскому стероиды или другие препараты для наращивания мышечной массы, оказались якобы не причастны к смерти спортсмена.

Как выглядит могила Владимира Турчинского сейчас

"Динамит" похоронен с отчимом, российским генерал-майором Владимиром Турчинским. На могиле установлен совместный памятник, напоминающий амфитеатр. В центре — фото покойного спортсмена.

Ранее мы писали о могиле актера Станислава Говорухина. Оказывается, он хотел стать президентом России вместо Путина.