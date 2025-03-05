Играл в "Сватах" и не только: от чего в 46 лет умер знаменитый бодибилдер "Динамит" Владимир Турчинский
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Спортсмен и актер внезапно скончался 15 лет назад
Российский бодибилдер, актер и телеведущий Владимир Турчинский, который был известен в спортивных кругах как "Динамит", ушел из жизни в зрелом возрасте. К примеру, как и актер Александр Фатюшин. Несмотря на здоровый образ жизни, Турчинского неожиданно не стало в 46 лет.
Мужчина стал известен как "Динамит" благодаря своей физической силе и участию в силовых соревнованиях, таких как "Бои гладиаторов" (1990-е годы) и World’s Strongest Man. Кроме спортивной карьеры, спортсмен активно занимался бизнесом, был владельцем фитнес-центров и спортивных проектов.
Турчинский также работал телеведущим на различных каналах, к примеру, в аналоге американской игры "Фактор страха", писал книги о фитнесе и здоровом образе жизни, а также снимался в фильмах и сериалах: "Грозовые ворота", "Ералаш", "Сваты" и других проектах.
Личная жизнь Владимира Турчинского
Был женат трижды. От первого брака есть сын Илья, сейчас занимается администрированием охранных систем. Также есть дочь Ксения Турчинская, которая родилась в 1999 году в браке Владимира и Ирины Турчинской. Ксения профессионально танцует хип-хоп.
От чего умер Владимир Турчинский
Скончался 16 декабря 2009 года на 47-м году жизни от инфаркта в своем доме в Подмосковье. За несколько часов до смерти он участвовал в телесъемках. Почувствовав себя плохо, Турчинский потерял сознание. Жена Ирина вызвала скорую, но местная больница отказалась отправлять врачей, а московская бригада прибыла спустя более часа. Примерно за три недели до этого Турчинский жаловался на боли в груди, тогда ему диагностировали предынфарктное состояние.
Похоронен 18 декабря 2009 года в подмосковном селе Воскресенское. После смерти звезды прокуратура РФ провела доследственную проверку. Врачи, которые могли прописывать Турчинскому стероиды или другие препараты для наращивания мышечной массы, оказались якобы не причастны к смерти спортсмена.
Как выглядит могила Владимира Турчинского сейчас
"Динамит" похоронен с отчимом, российским генерал-майором Владимиром Турчинским. На могиле установлен совместный памятник, напоминающий амфитеатр. В центре — фото покойного спортсмена.
Ранее мы писали о могиле актера Станислава Говорухина. Оказывается, он хотел стать президентом России вместо Путина.