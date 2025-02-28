Артист, который скончался в 2018 году, был украинофобом

Советский и российский актер и режиссер Станислав Говорухин прогибался перед диктатором Путиным. Артист умер в 2018 году в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

Говорухин был крымнашистом и откровенным украинофобом. "Телеграф" рассказывает, что о нем известно, где похоронен и как сейчас выглядит могила путиниста.

Станислав Говорухин — что о нем известно

Родился 29 марта 1936 года в городе Березники, Пермский край. В 1967 году окончил ВГИК. Начинал Говорухин как режиссер Одесской киностудии художественных фильмов, затем работал на "Мосфильме". Говорухин стал известен благодаря фильмам "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003) и другим.

Станислав Говорухин в молодости

Станислав Говорухин и Владимир Высоцкий

С 1990-х годов Говорухин был одним из лидеров Демократической партии России (ДПР), а позже поддерживал коммуниста Геннадия Зюганова. В 1999 году был избран депутатом Госдумы от блока "Отечество — Вся Россия".

Путин был плохим, а затем стал "хорошим"

В 2000 году Говорухин баллотировался в президенты России после Ельцина, вместе с Путиным и Зюгановым. После победы нынешнего диктатора режиссер отозвался о нем очень нелестно: "Путин обязан своей победой рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует".

В 2005 году артист уже вступал в пропутинскую партию "Единая Россия". В 2011 году первым предложил выдвинуть Путина в президенты, а затем возглавил его предвыборный штаб. Заявил тогда, что не видит другого лидера для страны.

Что говорил Говорухин об Украине

В марте 2014 года поддержал аннексию Крыма. "Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал", — заявлял лизоблюд Путина.

В Одессе есть мемориальная доска Говорухину, "пострадавшему" от украинских националистов

От чего умер Говорухин и как выглядит могила

Скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни в санатории Барвиха после продолжительной болезни. По информации некоторых источников, причиной его смерти стал рак. Похоронен украинофоб на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как выглядит могила Станислава Говорухина

Ранее мы писали о могиле путиниста Валентина Гафта. На ней установлен непонятная глыба с надписью.