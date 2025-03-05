Грав у "Сватах" і не лише: від чого у 46 років помер знаменитий бодибілдер "Динаміт" Володимир Турчинський

Спортсмен та актор раптово помер 15 років тому

Російський бодибілдер, актор і телеведучий Володимир Турчинський, який був відомий у спортивних колах як "Динаміт", пішов із життя у зрілому віці. Наприклад, як і актор Олександр Фатюшин. Попри здоровий спосіб життя, Турчинського несподівано не стало у 46 років.

Чоловік став відомий як "Динаміт" завдяки своїй фізичній силі та участі у силових змаганнях, таких як "Бої гладіаторів" (1990-і роки) та World’s Strongest Man. Окрім спортивної кар’єри, спортсмен активно займався бізнесом, був власником фітнес-центрів та спортивних проєктів.

Турчинський також працював телеведучим на різних каналах, наприклад, в аналогу американської гри "Фактор страху", писав книги про фітнес та здоровий спосіб життя, а також знімався у фільмах та серіалах: "Грозові ворота", "Єралаш", "Свати" та інших проєктах.

Володимир Турчинський у молодості

У 1 сезоні "Сватів" Турчинський зіграв самого себе. Маленька Женя звертається до нього за допомогою, щоб він купив люльку миру

Особисте життя Володимира Турчинського

Був одружений тричі. Від першого шлюбу є син Ілля, який зараз займається адмініструванням охоронних систем. Також є донька Ксенія Турчинська, яка народилася у 1999 році у шлюбі Володимира та Ірини Турчинської. Ксенія професійно танцює хіп-хоп.

Турчинський із дружиною Іриною

Син Турчинського Ілля та дочка Ксенія

Від чого помер Володимир Турчинський

Помер 16 грудня 2009 року на 47-му році життя від інфаркту у своєму будинку у Підмосков’ї. За кілька годин до смерті він брав участь у телезйомках. Відчувши себе погано, Турчинський знепритомнів. Дружина Ірина викликала швидку, але місцева лікарня відмовилася відправляти лікарів, а московська бригада прибула через понад годину. Приблизно за три тижні до цього Турчинський скаржився на біль у грудях, тоді йому діагностували передінфарктний стан.

Похований 18 грудня 2009 року у підмосковному селі Воскресенське. Після смерті зірки прокуратура РФ провела дослідчу перевірку. Лікарі, які могли прописувати Турчинському стероїди чи інші препарати для нарощування м’язової маси, виявилися нібито не причетними до смерті спортсмена.

Як виглядає могила Володимира Турчинського зараз

"Динаміт" похований з вітчимом, російським генерал-майором Володимиром Турчинським. На могилі встановлено спільну пам’ятку, що нагадує амфітеатр. У центрі – фото покійного спортсмена.

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