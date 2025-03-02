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"Появился животик и лицо поправилось": как сейчас выглядит Дмитрий Комаров из "Мира наизнанку"

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дмитрий Комаров показывает жизнь украинцев во время войны Новость обновлена 02 марта 2025, 20:52
Дмитрий Комаров показывает жизнь украинцев во время войны. Фото Коллаж "Телеграфа"

41-летний ведущий стал обсуждаемым украинцами в сети

Украинский журналист Дмитрий Комаров, который первым взял интервью в начале полномасштабной войны у Валерия Залужного, продолжает снимать новые выпуски с военными, а также показывать жизнь украинцев во время войны. В новом сезоне популярной тревел-шоу "Мир наизнанку" украинцы заметили некоторые изменения.

В выпуске программы "Экспедиция на остров Змеиный", который появился на YouTube 2 марта, ведущий предстал перед зрителями немного иным. Согласно комментариям из сети, Комаров немного поправился в лице и у него появился животик.

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

дмитрий комаров
Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

В сети зрители "Мира наизнанку" отметили, что 41-летний журналист стал заметно старше, если говорить о внешнем виде. Также есть сообщения и о лишнем весе Комарова. Несмотря на подобные отзывы, многие поклонники ведущего рады его возвращению на телевидение и хвалят его журналистскую работу в родной, воюющей стране.

  • "Поправился, изменился внешне"
  • "Дома немного набрал лишнего веса. Но он реально крут"
  • "У Димы появился животик и в лице немного поправился. Это не значит, что это плохо. Просто заметно"
дмитрий комаров
Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров
дмитрий комаров поправился
Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

Напомним, что Дмитрий Комаров ведет свою авторскую тревел-программу "Мир наизнанку" с 2010 года. За все это время журналист побывал во многих странах, включая Камбоджу, Индию, страны Африки, Вьетнам, Индонезию, Японию, Непал и другие интересные уголки мира.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Комаров впервые представил авторский взгляд на Украину во время войны, за что он даже стал врагом России. С 2022 года журналист неоднократно посещал украинских бойцов на передовой.

дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров в 2022 году (слева) и в 2024 году (справа)

Недавно появились слухи о разводе Дмитрия Комарова с известной телеведущей и моделью. "Телеграф" писал, что известно про "Мисс Украину" Александру Кучеренко.

Теги:
#Мир наизнанку #Дмитрий Комаров