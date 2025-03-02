"Появился животик и лицо поправилось": как сейчас выглядит Дмитрий Комаров из "Мира наизнанку"

41-летний ведущий стал обсуждаемым украинцами в сети

Украинский журналист Дмитрий Комаров, который первым взял интервью в начале полномасштабной войны у Валерия Залужного, продолжает снимать новые выпуски с военными, а также показывать жизнь украинцев во время войны. В новом сезоне популярной тревел-шоу "Мир наизнанку" украинцы заметили некоторые изменения.

В выпуске программы "Экспедиция на остров Змеиный", который появился на YouTube 2 марта, ведущий предстал перед зрителями немного иным. Согласно комментариям из сети, Комаров немного поправился в лице и у него появился животик.

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

В сети зрители "Мира наизнанку" отметили, что 41-летний журналист стал заметно старше, если говорить о внешнем виде. Также есть сообщения и о лишнем весе Комарова. Несмотря на подобные отзывы, многие поклонники ведущего рады его возвращению на телевидение и хвалят его журналистскую работу в родной, воюющей стране.

"Поправился, изменился внешне"

"Дома немного набрал лишнего веса. Но он реально крут"

"У Димы появился животик и в лице немного поправился. Это не значит, что это плохо. Просто заметно"

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

Напомним, что Дмитрий Комаров ведет свою авторскую тревел-программу "Мир наизнанку" с 2010 года. За все это время журналист побывал во многих странах, включая Камбоджу, Индию, страны Африки, Вьетнам, Индонезию, Японию, Непал и другие интересные уголки мира.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Комаров впервые представил авторский взгляд на Украину во время войны, за что он даже стал врагом России. С 2022 года журналист неоднократно посещал украинских бойцов на передовой.

Дмитрий Комаров в 2022 году (слева) и в 2024 году (справа)

Недавно появились слухи о разводе Дмитрия Комарова с известной телеведущей и моделью. "Телеграф" писал, что известно про "Мисс Украину" Александру Кучеренко.