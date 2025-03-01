Селебрити тоже не сдерживали эмоций

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме во время встречи между президентом США Дональдом Трампом, его вице-президентом Джей Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся эмоциональный разговор, после чего Зеленский оставил переговоры. Это вдохновило соцсети на актуальные мемы, не заставили себя ждать с реакцией и наши украинские артисты.

Селебрити поделились словами поддержки лидера своей страны, а также не обошли поведение Трампа, который совсем недипломатично вел себя на встрече в Белом доме.

Владимир Дантес

Певец высмеял Дональда Трампа в своей лирической песне. "Трамп — йо**ный лох. У него просто маленький член. Он думает, что он бог, а он просто Трамп — йо**ный лох", — спел Дантес под гитару.

Анатолий Анатолич

Ведущий лаконично описал ситуацию в Овальном кабинете и назвал поведение Трампа "пиз**цом".

Также шоумен уверен в поддержке американцев украинского народа. "Все будет хорошо. Но это не точно. Но точно что украинцы и я и президент благодарны американскому народу за поддержку. В августе 22 года я вел сразу три концерта в США, и ко мне в футболке сборной Украины подходить десятки людей на улице со словами поддержки и слезами на глазах. Как маленькие американские городки вместо выпускных в школах собирали нам пожарные машины. Американский народ с нами. Это я точно знаю. И мы всегда будем благодарны за поддержку", — написал Анатолич.

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald, как и его коллега Дантес, жестко высмеял президента США за "искренний" прием Зеленского в Белом доме 28 февраля. "Не очень большая потеря, минуснуть президента Трампа. На самом деле он нас уважает, но путинский х*й во рту так мешает…", — прошелся по Дональду певец.

Ярмак

Певец и военнослужащий Александр Ярмак поддержал украинский народ и Зеленского. "Никто! Никогда! Не будет унижать нашу страну и нашего президента!", — написал исполнитель.

Екатерина Осадчая

Телеведущая призвала украинцев не отчаиваться и продолжать донатить на армию. "Верим в Украину и защитников. Что случилось с миром? С миром случился теперь Трамп…", — написала Осадчая.

Позитив

Певец Алексей Завгородний под сингл Donald Trump протанцевал на видео с поднятыми средними пальцами, таким образом, молча описав реакцию украинцев на поведение президента США.

После эмоциональной перепалки лидеров стран-союзников появилась реакция американских сенаторов. Они обрушили на Трампа и Венса волну сокрушительной критики.