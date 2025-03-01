Селебріті теж не стримували емоцій

У п'ятницю, 28 лютого, в Білому домі під час зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським відбулася емоційна розмова, після чого Зеленський залишив переговори. Це надихнуло соцмережі на актуальні меми, не забарились з реакцією й наші українські артисти.

Селебріті поділилися словами підтримки лідера своєї країни, а також не оминули поведінку Трампа, який зовсім недипломатично поводив себе на зустрічі у Білому домі.

Володимир Дантес

Співак висміяв Дональда Трампа у своїй ліричній пісні. "Трамп – йо**ний лох. У нього просто маленький член. Він думає, що він бог, а він просто Трамп – йо**ний лох", — заспівав Дантес під гітару.

Анатолій Анатоліч

Ведучий лаконічно описав ситуацію в Овальному кабінеті і назвав поведінку Трампа "пиз**цем".

Також шоумен впевнений у підтримці американців українського народу. "Все буде добре. Але це не точно. Але точно що українці і я і президент точно вдячні американському народові за підтримку. В серпні 22 року я вів одразу три концерти в США, і до мене в футболці збірної України підходити десятки людей на вулиці зі словами підтримки і сльозами на очах. Як маленькі американські містечка замість випускних в школах збирали нам на пожежні машини. Американський народ з нами. Це я точно знаю. І ми завжди будемо вдячні за підтримку", — написав Анатоліч.

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald, як і його колега Дантес, жорстко висміяв президента США за "щирий" прийом Зеленського у Білому домі 28 лютого. "Не дуже велика втрата, мінуснути президента Трампа. Насправді він нас поважає, та путінський х*й в роті так заважає…", — пройшовся по Дональду співак.

Ярмак

Співак та військовослужбовець Олександр Ярмак підтримав український народ і Зеленського. "Ніхто! Ніколи! Не буде принижувати нашу країну і нашого президента!", — написав виконавець.

Катерина Осадча

Телеведуча закликала українців не зневірятися та продовжувати донатити на армію. "Віримо в Україну і захисників. Що трапилось зі світом? Зі світом трапився тепер Трамп…", — написала Осадча.

Позитив

Співак Олексій Завгородній під сингл Donald Trump протанцював на відео з піднятими середніми пальцями, таким чином, мовчки описавши реакцію українців на поведінку президента США.

Додамо, що після емоційної перепалки лідерів країн-союзників з'явилася реакція американських сенаторів. Вони обрушили на Трампа та Венса хвилю нищівної критики.