Укр

В Чернигове показали, что осталось от жилых многоэтажек после российской "денацификации" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Чернигов Новость обновлена 15 марта 2022, 22:29
Чернигов

"Город-герой" подвергается массированным обстрелам со стороны россиян.

Во вторник, 15 марта на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину черниговские спасатели показали кадры с последствиями обстрелов жилых массивов города.

Соответствующий пост был опубликован пресс-службой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

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"По состоянию на 20:30 подразделения ГСЧС 13 раз привлекались на тушение пожаров жилых домов и объектов инфраструктуры, возникших в результате обстрелов. В общей сложности привлекались 132 спасателя и 22 единицы техники", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, Офис Генерального прокурора сообщает о варварском преступлении российских оккупантов близ Чернигова. По данным следствия, 14 марта в селе Мохнатин (Черниговский район) военные страны-агрессора расстреляли троих юношей. Двоим погибшим было по 17 лет, другому – 19 лет.

Напомним, 15 марта россия ввела ответные санкции против американских чиновников, в частности президента Джо Байдена. В сети лишь высмеяли данные ограничения, а в США с иронией восприняли такую меру со стороны россиян.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во вторник потерпели позорное поражение под Харьковом.

Теги:
#Украина #Россия #Чернигов #Война с Россией
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