В Чернигове показали, что осталось от жилых многоэтажек после российской "денацификации" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 595
"Город-герой" подвергается массированным обстрелам со стороны россиян.
Во вторник, 15 марта на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину черниговские спасатели показали кадры с последствиями обстрелов жилых массивов города.
Соответствующий пост был опубликован пресс-службой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram-канал
"По состоянию на 20:30 подразделения ГСЧС 13 раз привлекались на тушение пожаров жилых домов и объектов инфраструктуры, возникших в результате обстрелов. В общей сложности привлекались 132 спасателя и 22 единицы техники", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, Офис Генерального прокурора сообщает о варварском преступлении российских оккупантов близ Чернигова. По данным следствия, 14 марта в селе Мохнатин (Черниговский район) военные страны-агрессора расстреляли троих юношей. Двоим погибшим было по 17 лет, другому – 19 лет.
Напомним, 15 марта россия ввела ответные санкции против американских чиновников, в частности президента Джо Байдена. В сети лишь высмеяли данные ограничения, а в США с иронией восприняли такую меру со стороны россиян.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты во вторник потерпели позорное поражение под Харьковом.
- Дата публикации
-
- Категория
-