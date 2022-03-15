Укр

Отбросили за пределы позиций: оккупанты потерпели позорное поражение при штурме Харькова

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Последствия обстрелов Харькова Новость обновлена 15 марта 2022, 21:21
Последствия обстрелов Харькова

Потери врага подсчитываются.

Российские оккупанты на двадцатый день войны в Украине потерпели позорное поражение под Харьковом, который бомбили с самого начала вторжения. Наши военные нанесли врагу мощный удар и уничтожили множество военной техники.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в собственном Telegram-канале.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Отмечается, что днем 15 марта оккупанты пытались штурмовать Харьков из Пятихаток, но украинская армия нанесла мощный удар и отразила атаку россиян. Враг был отброшен за пределы его прежних позиций.

Бои в Харьковской области были также в районе Русских Тишек — столкновение длилось более часа и нашим украинским военнослужащим ВСУ удалось заставить российских оккупантов отступить на прежние позиции.

Потери врага подсчитываются, а украинская армия продолжает держать оборону до полной победы.

Напомним, что за 20 дней войны в Украине российская армия потеряла более 13,5 тысячи солдат, около 400 танков, 95 вертолетов, 81 самолет и сотни единиц другой техники. Судя по картам боевых действий, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины. Кроме того, перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что спецназ России в глубоком шоке от отпора, который ему наносит украинская армия.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война
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