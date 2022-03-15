Укр

"Это может вас удивить": в США с иронией ответили на "беспрецедентные" санкции россии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
1024
Джен Псаки Новость обновлена 15 марта 2022, 21:25
Джен Псаки

россия ввела персональные санкции в отношении американских чиновников.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россия ввела санкции против дюжины американских государственных деятелей. В США лишь посмеялись над этим.

Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки доступно в в Twitter.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Псаки пришлось с серьезным лицом обговаривать санкции рф в отношении президента США, которые в частности запрещают Джо Байдену пересекать границу рф. Джен отметила, что ни один из американских чиновников, против которых рф ввела ограничения, не планирует путешествовать по рф, а также не имеет там банковских счетов.

"Это может вас удивить, но никто из нас не планирует туристических поездок в россию, никто из нас не имеет там банковских счетов, к которым необходим доступ", — сказала Псаки в ответ на вопрос журналиста.

Напомним, 15 марта рф ввела санкции против 13 государственных деятелей США за "русофобский курс". В сети лишь высмеяли данные ограничения, которые были ответом на беспрецедентные санкции США в отношении рф. К слову, в россии заявили, что будут пополнять санкционные списки "русофобами" в дальнейшем.

Теги:
#Украина #США #Дженнифер Псаки #Война с Россией
Новый "подарок" для россиян
Новости Европы
ЕС ввел новый мощный пакет санкций против россии: все детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Новый "подарок" для россиян
ЕС ввел новый мощный пакет санкций против россии: все детали
Дата публикации
Категория
Чернобыльскую АЭС временно захватили российские военные
Угроза второй Фукусимы: как живет Славутич, заблокированный рядом с захваченной россиянами ЧАЭС
Дата публикации
Категория
Пьер Закршевский
В Украине убит еще один западный журналист: подробности
Дата публикации
Категория
Военное положение в Украине продлевается
Рада приняла решение насчет военного положения: что это значит для украинцев
Дата публикации
Категория
Украина противостоит российской армии 20 дней.
Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины