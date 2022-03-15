"Это может вас удивить": в США с иронией ответили на "беспрецедентные" санкции россии
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россия ввела персональные санкции в отношении американских чиновников.
Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россия ввела санкции против дюжины американских государственных деятелей. В США лишь посмеялись над этим.
Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки доступно в в Twitter.
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Псаки пришлось с серьезным лицом обговаривать санкции рф в отношении президента США, которые в частности запрещают Джо Байдену пересекать границу рф. Джен отметила, что ни один из американских чиновников, против которых рф ввела ограничения, не планирует путешествовать по рф, а также не имеет там банковских счетов.
"Это может вас удивить, но никто из нас не планирует туристических поездок в россию, никто из нас не имеет там банковских счетов, к которым необходим доступ", — сказала Псаки в ответ на вопрос журналиста.
Напомним, 15 марта рф ввела санкции против 13 государственных деятелей США за "русофобский курс". В сети лишь высмеяли данные ограничения, которые были ответом на беспрецедентные санкции США в отношении рф. К слову, в россии заявили, что будут пополнять санкционные списки "русофобами" в дальнейшем.
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