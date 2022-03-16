россия массово теряет солдат и технику: свежее сведение Генштаба о потерях оккупантов

Кроме потерь личного состава, россияне массово теряют разнообразные технические средства для ведения боя.

Уже 21 день российская армия продолжает наступать на украинские территории, и украинские защитники продолжают мужественно стоять на защите нашей страны. На 16 марта количество убитых русских солдат перешло за 13 тысяч. Точность подсчета пока невозможна, ведь на многих линиях фронта продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 13800 человек,

танков ‒ 430 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1375 ед,

артиллерийских систем – 190 ед,

РСЗО — 70 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов – 84 ед,

вертолетов – 108 ед,

автомобильной техники — 819 ед,

корабли /катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11.

Специальная техника — 10.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 20 дней войны в Украине российская армия потеряла более 13,5 тысячи солдат, около 400 танков, 95 вертолетов, 81 самолет и сотни единиц другой техники. Судя по картам боевых действий, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины. Кроме того, перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что спецназ россии глубоко шокирован от отпора, который ему наносит украинская армия.