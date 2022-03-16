Укр

россия массово теряет солдат и технику: свежее сведение Генштаба о потерях оккупантов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1396
Кроме людей, также у оккупантов довольно страдает и техническая составляющая Новость обновлена 16 марта 2022, 09:24
Кроме людей, также у оккупантов довольно страдает и техническая составляющая

Кроме потерь личного состава, россияне массово теряют разнообразные технические средства для ведения боя.

Уже 21 день российская армия продолжает наступать на украинские территории, и украинские защитники продолжают мужественно стоять на защите нашей страны. На 16 марта количество убитых русских солдат перешло за 13 тысяч. Точность подсчета пока невозможна, ведь на многих линиях фронта продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 13800 человек,
  • танков ‒ 430 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1375 ед,
  • артиллерийских систем – 190 ед,
  • РСЗО — 70 ед,
  • средства ПВО — 43 ед,
  • самолетов – 84 ед,
  • вертолетов – 108 ед,
  • автомобильной техники — 819 ед,
  • корабли /катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11.
  • Специальная техника — 10.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 20 дней войны в Украине российская армия потеряла более 13,5 тысячи солдат, около 400 танков, 95 вертолетов, 81 самолет и сотни единиц другой техники. Судя по картам боевых действий, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины. Кроме того, перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что спецназ россии глубоко шокирован от отпора, который ему наносит украинская армия.

Теги:
#Украина #Потери #Війна
Всю колонну нейтрализовали за считанные секунды
В регионах
Отправили вслед за кораблем: ВСУ эффектно уничтожили колонну россиян на Киевщине (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Всю колонну нейтрализовали за считанные секунды
Отправили вслед за кораблем: ВСУ эффектно уничтожили колонну россиян на Киевщине (видео)
Дата публикации
Категория
Горит танк врага из россии
Ювелирная работа: на вокзале в Тростянце защитники уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские военные эффективно уничтожают врага вместе с техникой
Контрнаступление дает плоды: свежие карты боев в Украине на 16 марта
Дата публикации
Категория
Чернобыльскую АЭС временно захватили российские военные
Угроза второй Фукусимы: как живет Славутич, заблокированный рядом с захваченной россиянами ЧАЭС
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев