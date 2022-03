Такого отпора русские не ожидали: свежие карты боев в Украине

Военные рф не только нигде значительно не продвинулись, но и были вынуждены отступить в Донецкой области

На утро вторника, 15 марта, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины, и продолжают терять силы и военную технику.

Об этом можно судить по картам боевых действий, которые публикуются в сети, сообщает "Телеграф".

Одной из самых авторитетных карт считается авторства Institute for the Study of War. По ней видно, что за последние сутки география боев незначительно изменилась только в двух районах.

Так, под Волновахой заметен небольшой успех Вооруженных сил Украины, в то время как россияне смогли несколько продвинуться по дороге под Изюмом в Харьковской области.

Под Киевом противник остается на тех же позициях.

Судя по карте DeepState, за последнее время россияне немного продвинулись в районе Николаева, дошли по трассе аж до Вознесенска, и немного расширили географию подконтрольной территории селами под Мелитополем и Энергодаром.

Карта боевых действий в Украине 15.03.2022

