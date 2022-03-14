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"Спецназовцы в ах*е от потерь": перехват разговора российских оккупантов (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Рашисты неприятно шокированы своим положением на украинских землях Новость обновлена 14 марта 2022, 12:46
Рашисты неприятно шокированы своим положением на украинских землях

Враги деморализованы, чувствуют себя заброшенными и преданными

На девятнадцатый день войны россии с Украиной, в сети появилось еще одно доказательство того, что у российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением. Кроме того, они начали четко осознавать, какие потери несут в борьбе с украинскими защитниками.

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Очередной разговор российских нацистов был обнародован в Telegram-канале Министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

- Ахренеть. А людей хватает пока?

– Люди возможно и есть, техники нет.

- РЕБовцев видел?

– Я спецназовцев видел. Они тоже в ах*е. От наших потерь и от руководства.

- То есть спецов тоже потрепало?

- Да вообще ка*дец! — обсуждают свои неудачи оккупанты.

Кроме того, отмечается, что враг полностью деморализован и чувствует себя покинутым, ведь логистики между рашистами нет, поэтому у них отсутствует техника, топливо и снабжение продовольствием.

В свою очередь, украинские защитники обещают бомбить российских нацистов еще сильнее, чтобы поплатиться за тысячи погибших мирных людей, почти сотню деток и разбитые украинские города.

Обратите внимание, что на видео 18+ присутствует ненормативная лексика!

Перехват общения кафиров

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне, 13 марта, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем обращении к населению области сообщил о желании оккупантов стать свободными украинскими гражданами, что вызвало большой шквал негативных эмоций у пользователей сети.

Теги:
#Украина #Россия #Спецназ #Військові
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