рашисты, желающие стать украинцами жителям не очень нужны

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, который заслужил веселым нравом и бодрым духом уважение украинцев, в последнем обращении рассказал, что оккупанты хотят стать украинскими гражданами.

Он рассказал, что захватчики прониклись к украинцам не только страхом, но и уважением. Размышляя над тем, почему они хотят сменить гражданство с российского, он выдвинул предположение: "Наверное они это хотят потому что у нас лучше, у нас свобода и мы за нее боремся, а у них — рабство".

Пользователи бурно отреагировали на такое желание российских солдат. "Они убийцы", "пусть сидят на Урале", "нам не нужны такие граждане" — видеть согражданами россиян, пришедших в Украину с оружием не хотят.

Отметим, что Ким 13 марта празднует день рождения. Поскольку он завоевал сердца многих украинцев ему отдельно в этот день посвятили мемы и картинки.

Жестокость российских военных в Украине широко известна. Их артиллеристы обстреливали спальные районы с жителями и объекты социальной инфраструктуры — сады, школы, больницы. После этого бойцы сил спецопераций сделали заявление, что российские артиллеристы могут не рассчитывать на плен.

Оккупанты не погнушались даже религиозным сооружением — разбомбили лавру в Святогорске, пострадала часть, где были беженцы.

Как ранее писал "Телеграф", в россии зомбирование начинается очень рано — со средней школы детей учат, что была "великая чечня".