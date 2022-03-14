Война — день 19: рашисты продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю

Оперативно о главном 14 марта

Украина вот уже 19 день противостоит вторжению российских оккупационных войск. Противник продолжает наносить ракетные и авиационные удары по разным городам Украины и уже обстрелял Львовскую область, однако дела у него идут далеко не так хорошо, как рассчитывал кровавый диктатор владимир путин, в частности в сети появляются все новые сообщения о том, как ВСУ уничтожили очередную колонну оккупантов. В самой россии силы похоже уже начали иссякать, поскольку руководство страны решило обратиться к Китаю с просьбой об экономической и оружейной помощи в войне против народа Украины.

В этом материале "Телеграф" будет давать информацию о наиболее важных событиях, которые произошли 14 марта, однако вы можете получать ее более оперативно в нашем телеграм-канале, который доступен по этой ссылке.

00:00 Во Франции местный активист Пьер Афнер захватил виллу возможной дочери российского диктатора владимира путина Екатерины Тихоновой и заявил, что готов разместить там украинских беженцев.

Десант российских оккупантов намерен высадиться в Одессе и области, однако их уже ждут украинские военнослужащие.

В россии заблокировали соцсеть Instagram.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях за 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа":"Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События российско-украинской войны 11 марта освещены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О происходящем в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжение боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворовскому полигону