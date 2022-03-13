россия просит Китай о помощи в войне с Украиной: подробности

Россия на 18-й день военного вторжения в Украину поняла, что не справляется сама и попросила о помощи у Китая. В США уже предупредили о последствиях.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Официальные лица США в комментарии изданию сообщили, что российские власти запросили у Китая военную технику (что именно не уточняется — ред.) и финансовую помощь для поддержки своего вторжения в Украину.

На что в Белом доме отреагировали крайне отрицательно, отметив, что Пекин может подорвать усилия Запада, который с самого начала объявленной россией войны поддерживает Украину. На фоне этого США готовятся говорить с союзниками.

А другие источники в это же время утверждают, что такой запрос российской стороны к Китаю свидетельствует лишь о том, что у них заканчивается оружие.

Что грозит Китаю за помощь россии?

Советник национальной безопасности США Джейк Салливан, который 14 марта планирует встречу с высшим китайским дипломатом Яном Цзечи в Риме, выступил с обращением в Пекин.

Салливан отметил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если поможет Москве уклониться от радикальных санкций, наложенных из-за войны в Украине.

В том случае, если Пекин согласится помогать россии или техникой или деньгами, он также попадет под санкции.

"Мы сообщим Пекину непосредственно, в частном порядке, что широкомасштабные усилия по уклонению от санкций или поддержка России в ответ на них обязательно будут иметь последствия. Мы не позволим этому продолжаться и не позволим спасти Россию от этих экономических санкций любой из стран в любой точке мира", — резюмировал Салливан.

Следует добавить, что с начала российской военной агрессии в Украине Китай занял нейтральную позицию и не выступал с заявлением о том, что он осуждает войну.

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