Захватчикам на украинской земле не рады

Утро 13 марта, восемнадцатого дня войны с россией, принесло очередные радостные известия по поводу потерь вражеского войска. Украинские защитники быстро "разобраться" из более 1200 бронированных боевых машин противника и уничтожили 86 вертолетов.

Такие свежие данные сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Конкретное количество убитых и раненых оккупантов превышает 12000 человек. Точность подсчета пока невозможна, ведь на многих линиях фронта продолжаются активные боевые действия.

Впрочем, российскую технику ВСУ удается считать лучше. Так, за время военного вторжения в Украину российская армия обеднела на 374 танка, 1226 броневиков, 600 различных автомобилей и 60 цистерн с топливом для всего этого транспорта.

Также наши защитники ликвидировали 140 систем артиллеристского огня, 62 реактивных системы залпового огня, 34 системы противовоздушной обороны захватчиков и три единицы морской техники (корабли и катера).

Продолжают работать и украинские ангелы-хранители в небе. Это позволило россиянам потерять 86 боевых вертолетов, 74 самолета и семь беспилотных аппаратов.

Следует отметить, что у российских военных в конце концов постепенно начинают исчезать не только желание идти в атаку или мотивация, но и всеобщие армейские резервы. В Генштабе считают, что из-за безвыходности кровавому диктатору Владимиру Путину приходится привлекать военных, задействованных на службе в тихоокеанских регионах.