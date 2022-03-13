путин привлекает тихоокеанские резервы на войну в Украине - Генштаб

Белорусские больницы забиты русскими, и приходится идти на крайние меры

На утро воскресенья, 13 марта, у россии так велики потери личного состава в Украине, что кровавому диктатору владимиру путину пришлось решиться на стягивание резервов морской пехоты из отдаленных регионов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что в Беларуси очень много раненых в Украине российских военных, и большая часть резервов крови для переливания тратится белорусами на них.

"В связи с потерями вооруженные силы рф формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот)", — говорится в сообщении.

В остальном характер боевых действий россиян против украинцев остается без изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. Продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал актуальные карты боевых действий в Украине на утро 13 марта.