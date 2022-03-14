Китай ответил на сообщение о запросах путина о помощи в войне с Украиной

КНР озабочена ситуацией в Украине.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью заявил, что власти КНР не получали просьб от России оказать военную помощь, которую якобы россияне должны были использовать в войне против Украины.

Об этом представитель Китая сообщил в комментарии Reuters, передает "Телеграф".

"Я никогда об этом не слышал", — заявил Лю Пенью.

В то же время он отметил, что Китай ставит себе приоритетом — не допустить выход ситуации в Украине из-под контроля и отметил, что его смущает то, что сейчас происходит на территории Украинского государства.

"Приоритетной задачей сейчас является не допустить эскалации напряженной ситуации или даже выхода из-под контроля", — добавил Лю Пенью.

Стоит отметить, что издание Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Россия попросила Китай предоставить военную технику сразу после ее вторжения в Украину 24 февраля. В ответ на это США заявили, что официальный Китай будут ожидать большие неприятности, если они пойдут на уступки российским властям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне войны в Украине Китай провел масштабные десантные учения вместе с США.