На фоне войны в Украине Китай провел масштабные десантные учения совместно с США (фото и видео)
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Десант тренировался день и ночь.
В то время как россия пошла войной на Украину, Китай вместе с военнослужащими США и Таиланда провел совместные военные и отрабатывал высадку десанта.
Как передает "Голос Америки", совместные учения "Золотая кобра" стартовали в конце февраля, однако отработка десантирования состоялись днем ранее, 3 марта.
Американские, тайские и китайские военнослужаще отрабатывали дневные и ночные групповые занятия воздушно-десантных войск. Для этого был задействован тяжелый военно-транспортный самолет Юнь-2 (Y-20).
Стоит отметить, что совместные военные учения под названием "Золотая кобра" проходят в Китае при поддержке Соединенных Штатов Америки. Кроме этих государств, приглашают также военнослужащих из Индии, Индонезии и союзников США Южной Кореи и Австралии.
По данным местных СМИ, в этом году в военных учениях поучаствуют около 4000 военнослужащих. В период с 20 февраля по 5 марта они должны отработать боевые стрельбы, высадку морского десанта и операции по эвакуации.
Напомним, что после начала российского военного вторжения в Украину банки Китая приостановили сделки с сырьевыми экспортерами рф.
Ранее сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предположил, что Китай может претендовать на одну из территорий рф.