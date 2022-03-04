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На фоне войны в Украине Китай провел масштабные десантные учения совместно с США (фото и видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Китае начались военные учения с массовым десантированием Новость обновлена 04 марта 2022, 22:08
В Китае начались военные учения с массовым десантированием

Десант тренировался день и ночь.

В то время как россия пошла войной на Украину, Китай вместе с военнослужащими США и Таиланда провел совместные военные и отрабатывал высадку десанта.

Как передает "Голос Америки", совместные учения "Золотая кобра" стартовали в конце февраля, однако отработка десантирования состоялись днем ранее, 3 марта.

Американские, тайские и китайские военнослужаще отрабатывали дневные и ночные групповые занятия воздушно-десантных войск. Для этого был задействован тяжелый военно-транспортный самолет Юнь-2 (Y-20).

Стоит отметить, что совместные военные учения под названием "Золотая кобра" проходят в Китае при поддержке Соединенных Штатов Америки. Кроме этих государств, приглашают также военнослужащих из Индии, Индонезии и союзников США Южной Кореи и Австралии.

По данным местных СМИ, в этом году в военных учениях поучаствуют около 4000 военнослужащих. В период с 20 февраля по 5 марта они должны отработать боевые стрельбы, высадку морского десанта и операции по эвакуации.

Фото: China Youth Daily
Фото: China Youth Daily
Фото: China Youth Daily
Фото: China Youth Daily

Напомним, что после начала российского военного вторжения в Украину банки Китая приостановили сделки с сырьевыми экспортерами рф.

Ранее сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предположил, что Китай может претендовать на одну из территорий рф.

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#США #Китай #Военные учения #десант
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