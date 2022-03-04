На тлі війни в Україні Китай провів масштабні десантні навчання разом із США (фото та відео)

Десант тренувався вдень і вночі.

У той час як росія пішла війною на Україну, Китай разом із військовослужбовцями США та Таїланду провів спільні військові та відпрацьовував висадку десанту.

Як передає "Голос Америки", спільні навчання "Золота кобра" стартували наприкінці лютого, проте відпрацювання десантування відбулося днем раніше, 3 березня.

Американські, тайські та китайські військовослужбовці відпрацьовували денні та нічні групові заняття повітрянодесантних військ. Для цього було задіяно важкий військово-транспортний літак Юнь-2 (Y-20).

Слід зазначити, що спільні військові навчання під назвою "Золота кобра" відбуваються у Таїланді із залученням Китаю та за підтримки Сполучених Штатів Америки. Окрім цих держав, запрошують також військовослужбовців з Індії, Індонезії та союзників США Південної Кореї та Австралії.

За даними місцевих ЗМІ, цього року у військових навчаннях візьмуть участь близько 4000 військовослужбовців. У період з 20 лютого по 5 березня вони повинні відпрацювати бойові стрілянини, висадку морського десанту та операції з евакуації.

Фото: China Youth Daily

Фото: China Youth Daily

Нагадаємо, що після початку російського військового вторгнення в Україну банки Китаю призупинили угоди із сировинними експортерами росії.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко припустив, що Китай може претендувати на одну із територій рф.