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Возле Запорожья оккупанты обстреляли очистные сооружения: сточные воды потекли в Днепр (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Оккупанты обстреляли несколько важных объектов Новость обновлена 14 марта 2022, 18:51
Оккупанты обстреляли несколько важных объектов

Из-за обстрелов рашистов было разрушено здание канализационной насосной станции

На 19-й день российско-украинской войны российские оккупанты разрушили очистные сооружения в Васильковском эксплуатационном цехе водоснабжения и водоотвода, который находится в с. Верхняя Криница. Неочищенная вода сейчас течет в Днепр. Также повреждена линия электропитания.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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На данный момент требуется капитальное восстановление сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки.

"При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы обязательно будут проведены", — отмечает Старух.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области кадыровцы накануне похитили мэра города Ивана Федорова. А 12 марта местный депутат от "Оппозиционного блока" Галина Данильченко объявила себя "и.о городского головы" и призвала местных жителей сотрудничать с захватчиками. Несмотря на это, многочисленные горожане продолжили выходить на улицы с флагами Украины и потребовали вернуть законного мэра на его рабочее место.

Теги:
#Днепр #Запорожье #Запорожская область #Сточные воды
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