Укр

Вы помогли путину: Кулеба жестко высказался в адрес страны ЕС

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Дмитрий Кулеба Новость обновлена 14 марта 2022, 13:10
Дмитрий Кулеба

По мнению главы украинского МИД, Берлин фактически помог создать нынешнюю мощь москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Германию за ее многолетнюю политику в отношении рф, которая содействовала кремлю.

Такое мнение высказал глава МИД в эфире канала ARD.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Мне досадно сказать, что вы действительно помогли построить нынешнюю власть в россии. И мы надеемся, что вы сделаете так же много, чтобы остановить российскую военную машину", — сказал Кулеба.

По словам Кулебы, Германия и Украина – страны-партнеры, и он надеется на три вещи от Германии во время войны:

  1. Все оружие, необходимое для защиты. "Я не думаю, что справедливо, что Германия имела широкомасштабное оборонное сотрудничество с Россией на протяжении последних нескольких лет. Так что, возможно, сейчас пора для нас получить все необходимое, чтобы защититься", – заявил министр.
  2. Кулеба призвал к усилению карательных мер против россии. "Я хотел бы видеть Германию на ведущей позиции по санкциям. В некоторых случаях США готовы пойти дальше, но Германия говорит: "Подождите, мы должны быть осторожнее, мы должны подождать и посмотреть, что будет", – отметил глава МИДа.
  3. Украина должна стать членом Евросоюза. "Это не станет возможным мгновенно. Но мы ожидаем, что правительство Германии также поддержит это решение, потому что Украина является частью Европы, и Европа будет безопаснее с Украиной", – подчеркнул Кулеба.

Отметим, Дмитрий Кулеба не первый раз критикует Германию за нерешительность в отношении россии, призывая к немедленным жестким санкциям против режима диктатора владимира путина.

Также министр не раз высказывался и о нерешительности НАТО в вопросах закрытия неба над Украиной.

А что касается Евросоюза, то там уже признали, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с россией, в том числе, и обещание Украине членства в НАТО.

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#Германия #Россия #Дмитрий Кулеба
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