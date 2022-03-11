На Западе заявили, что ошиблись в обещаниях Украине насчет НАТО

НАТО по-прежнему отказывается ввести бесполетную зону над Украиной.

На 16-й день полномасштабной войны россии против Украины в Евросоюзе признали, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с россией, в том числе, и обещание Украине членства в НАТО.

Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью французскому телеканалу TF1.

"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения россии с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать", — сказал Баррель.

Заявление в ту же тему сделал и канадский премьер Джастин Трюдо заявив, что НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба.

"Это то, что разбивает сердце. Быть вынужденным сказать, что мы можем сделать так много вещей для поддержки, но риск эскалации, риск распространения <…> втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолеты НАТО на Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию. Мы можем сделать ужасно много и делаем все возможное. Но на это пойти не можем", — сказал Трюдо в интервью CTV News.

Отметим, что по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, именно от защиты украинского неба зависит наша победа.

Напомним, еще на второй день войны россии с Украиной в НАТО пообещали поставлять нашей стране системы противовоздушной обороны.

Позже генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будет.

Что касается боевых самолетов, то Польша могла бы дать Украине свои истребители МиГ-29 в обмен на получение от США самолетов F-16.

Однако, окончательного решения на этот счет пока не принято.