Кулеба вслед за Зеленским наехал на НАТО: "Вы расплатитесь за свою слабость"

Руководство Украины усомнилось в способности НАТО защитить себя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским прошелся по нерешительности НАТО в вопросах закрытия неба над Украиной.

Об этом он рассказал в эфире канала Рада.

Министр указал, что украинцы до начала вторжения россии считали, что НАТО это сильный блок, а вот ЕС является слабым и нерешительным. Но начало войны показало, что в реальности все наоборот.

В частности, он отметил, что ЕС в сжатые сроки принял решения о создании фондов для поддержки ВСУ и ввел беспрецедентные санкции против россии, в то же время НАТО "не может решить ничего" и отдает все в руки государств-членов.

"Это та слабость, за которую Альянс, к сожалению, расплатится. К сожалению, потому что сейчас из-за этой слабости и нерешительности пострадают украинцы, но мы все равно остаемся сильными и продолжаем работать на двустороннем уровне", — сказал Кулеба.

Стоит отметить, что с подобной речью перед этим выступил президент Украины, который указал, что НАТО пока помогло нашей стране лишь 50 тоннами дизельного топлива.

"Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, россия объявила войну Украине в ночь на 24 февраля. После ракетных ударов по городам нашей страны, оккупационные войска перешли в сухопутное наступление.

Согласно данным Минобороны Украины по состоянию на 4 марта, российские войска потеряли более 9 тысяч военнослужащих, более 250 танков и почти 950 единиц боевой техники.