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Кулеба слідом за Зеленським наїхав на НАТО: "Ви розплатитеся за свою слабкість"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 05 березня 2022, 01:10
Дмитро Кулеба

Керівництво України засумнівалося у здатності НАТО захистити себе

Глава МЗС України Дмитро Кулеба слідом за президентом України Володимиром Зеленським пройшовся по невпевненості НАТО у питаннях закриття неба над Україною.

Про це він розповів в ефірі каналу Рада.

Міністр зазначив, що українці до початку вторгнення Росії вважали, що НАТО це сильний блок, а от ЄС є слабким і нерішучим. Але початок війни показав, що насправді все навпаки.

Зокрема, він зазначив, що ЄС у стислий термін ухвалив рішення про створення фондів для підтримки ЗСУ та ввів безпрецедентні санкції проти росії, водночас НАТО "не може вирішити нічого" і віддає все до рук держав-членів.

"Це та слабкість, за яку Альянс, на жаль, розплатиться. На жаль, тому що зараз через цю слабкість та нерішучість постраждають українці, але ми все одно залишаємось сильними та продовжуємо працювати на двосторонньому рівні", — сказав Кулеба.

Варто зазначити, що з подібною промовою перед цим виступив президент України, який зазначив, що НАТО поки що допомогло нашій країні лише 50 тоннами дизельного палива.

"Я не знаю, кого ви можете захистити та чи здатні ви захистити свої країни — країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами пального за літри нашої крові. Пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, росія оголосила війну Україні в ніч проти 24 лютого. Після ракетних ударів по містах нашої країни окупаційні війська перейшли в сухопутний наступ.

За даними Міноборони України станом на 4 березня, російські війська втратили понад 9 тисяч військовослужбовців, понад 250 танків та майже 950 одиниць бойової техніки.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Дмитро Кулеба
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