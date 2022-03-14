ВСУ откинули российскую армию из центра Украины и заставила обороняться - Арестович
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Ситуация в центральных областях Украины остается относительно спокойной
ВСУ откинули российскую армию из центра Украины и заставили ее обороняться.
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Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, на данный момент ситуация контролируема военно-политическим руководством и ВСУ. Российская армия определилась с основными направлениями оперативных усилий – это зона ООС, Мариуполь и Николаев.
В то же время украинской армии удалось отбить нападения оккупантов в центре Украины. В Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях остаются более-менее спокойными, там российская армия начала обороняться.
Арестович также сообщил, что воздушные силы Украины сбили около 7 летательных аппаратов армии РФ, из них самолетов, 2 вертолета, один беспилотник и несколько крылатых ракет. Российская армия в ответ наносила удары по городам ночью.
Ранее пострадавший от рук оккупантов Мариуполь показали с воздуха. В городе горят обычные жилые дома, над Мариуполем буквально стоят столбы черного дыма.
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