Укр

У путина опять угрожают Украине: теперь насчет городов

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
945
дмитрий песков Новость обновлена 14 марта 2022, 13:51
дмитрий песков

песков разразился очередными угрозами

Войска россии в Украине собираются занимать города. российские оккупанты угрожают тем, что будут брать крупные населенные пункты в Украине под полный контроль своих войск.

Такое заявление сделал "говорящая голова" путина дмитрий песков.

"В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль", — заявил оккупант.

Как сообщал "Телеграф", ранее путин попросил Шольца и Макрона надавить на Украину. путин продолжает рассказывать о мифических "националистических батальонах" в Украине, которые мешают эвакуации мирного населения. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на украинскую власть, чтобы "прекратить эти преступления".

Напомним, что ранее во временно оккупированной Новой Каховке прошел многотысячный митинг против россии. Также митинги против оккупантов провели в Мелитополе, Херсоне и других украинских городах.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Дмитрий Песков #Песков
Переговоры россии и Украины 14 марта
Украина
Переговоры Украины и россии: Подоляк назвал главную сложность
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Переговоры россии и Украины 14 марта
Переговоры Украины и россии: Подоляк назвал главную сложность
Дата публикации
Категория
Последствия падения ракеты на Подоле
Сбитая ракета над Киевом: один человек погиб, есть раненые (новые фото)
Дата публикации
Категория
Рашисты неприятно шокированы своим положением на украинских землях
"Спецназовцы в ах*е от потерь": перехват разговора российских оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
ВСУ уничтожили технику оккупантов под Харьковом
Самолетов уже 77: новые цифры потерь российских оккупантов
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: русские продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю