У путина опять угрожают Украине: теперь насчет городов

песков разразился очередными угрозами

Войска россии в Украине собираются занимать города. российские оккупанты угрожают тем, что будут брать крупные населенные пункты в Украине под полный контроль своих войск.

Такое заявление сделал "говорящая голова" путина дмитрий песков.

"В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль", — заявил оккупант.

Как сообщал "Телеграф", ранее путин попросил Шольца и Макрона надавить на Украину. путин продолжает рассказывать о мифических "националистических батальонах" в Украине, которые мешают эвакуации мирного населения. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на украинскую власть, чтобы "прекратить эти преступления".

Напомним, что ранее во временно оккупированной Новой Каховке прошел многотысячный митинг против россии. Также митинги против оккупантов провели в Мелитополе, Херсоне и других украинских городах.