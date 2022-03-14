У путина опять угрожают Украине: теперь насчет городов
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песков разразился очередными угрозами
Войска россии в Украине собираются занимать города. российские оккупанты угрожают тем, что будут брать крупные населенные пункты в Украине под полный контроль своих войск.
Такое заявление сделал "говорящая голова" путина дмитрий песков.
"В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль", — заявил оккупант.
Как сообщал "Телеграф", ранее путин попросил Шольца и Макрона надавить на Украину. путин продолжает рассказывать о мифических "националистических батальонах" в Украине, которые мешают эвакуации мирного населения. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на украинскую власть, чтобы "прекратить эти преступления".
Напомним, что ранее во временно оккупированной Новой Каховке прошел многотысячный митинг против россии. Также митинги против оккупантов провели в Мелитополе, Херсоне и других украинских городах.