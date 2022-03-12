путин попросил Шольца и Макрона надавить на Украину: чего он хочет
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Европейские лидеры призвали путина остановить войну с Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонили путину, чтобы обсудить войну россии с Украиной.
Шольц и Макрон указали путину на необходимость прекращения огня в Украине. Также европейские лидеры договорились с ним о продолжении контактов.
При этом российский кровавый диктатор владимир путин продолжает открыто врать главам европейских государств в лицо. путин продолжает рассказывать о мифических "националистических батальонах" в Украине, которые мешают эвакуации мирного населения. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на украинские власти, чтобы "прекратить эти преступления".
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