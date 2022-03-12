Укр

путин попросил Шольца и Макрона надавить на Украину: чего он хочет

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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владимир путин Новость обновлена 12 марта 2022, 16:02
владимир путин

Европейские лидеры призвали путина остановить войну с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонили путину, чтобы обсудить войну россии с Украиной.

Шольц и Макрон указали путину на необходимость прекращения огня в Украине. Также европейские лидеры договорились с ним о продолжении контактов.

При этом российский кровавый диктатор владимир путин продолжает открыто врать главам европейских государств в лицо. путин продолжает рассказывать о мифических "националистических батальонах" в Украине, которые мешают эвакуации мирного населения. Он попросил Макрона и Шольца повлиять на украинские власти, чтобы "прекратить эти преступления".

Теги:
#Путин #Росія #Макрон #Війна
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