Укр

У путина признали, что думают над встречей с Зеленским

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Владимир Зеленский и владимир путин Новость обновлена 10 марта 2022, 11:36
Владимир Зеленский и владимир путин

Владимир Зеленский не раз вызывал российского диктатора на диалог

Пресс-секретарь Кремля дмитрий песков заявил, что Лавров и Кулеба в Анталии обсуждают встречу Путина и Зеленского.

Песков признал, что Киев постоянно выступает с предложениями о прямых переговорах путина и Зеленского.

"Сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД", — заявил он.

Это важный сигнал, поскольку раньше в России откровенно игнорировали украинскую сторону, утверждая, что переговоры нужно вести исключительно из США, а Украина вроде бы должна была говорить с Донецком и Луганском.

Владимир Зеленский не раз вызывал российского диктатора на диалог. По мнению украинского лидера, другого способа остановить войну просто нет.

Это важно еще и потому, что российская сторона ищет варианты диалога с Киевом на фоне отсутствия военных побед на фронте. ВСУ дают достойный отпор оккупанту. Все это налагается на санкции, уже больно ударившие по россии.

Напомним, 3 марта Зеленский призвал путина к личной встрече. Также президент Украины призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной, а россию — готовиться выплатить нашей стране репарации.

Теги:
#Россия #Путин #Война
Владимир Зеленский и владимир путин
Украина
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