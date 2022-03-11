Укр

У путина снова высказались насчет встречи с Зеленским

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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владимир путин и Владимир Зеленский Новость обновлена 11 марта 2022, 12:52
владимир путин и Владимир Зеленский

песков отметил, что до встречи путина с Зеленским необходимо провести переговоры

Возможность встречи президента рф владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения вопроса прекращения войны в Украине не исключается.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента дмитрий песков.

"Никто не исключает встречи путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы", — сказал он.

В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча Зеленского и путина может состояться в ближайшем будущем, сообщает NTV. По его словам, есть основания предполагать, что это произойдет в скором времени.

"Есть основания полагать, что это произойдет, рано или поздно. Но мы будем продолжать играть содействующую роль", — заявил Калын.

Отметим, что в последнее время заявления российской стороны относительно возможности встречи президентов Украины и россии звучат все чаще. Только вчера песков признали, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление вчера сделал и глава российского МИД сергей лавров. Что ж, учитывая оглушительные потери россиян в Украине, это неудивительно.

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#Украина #Россия #Война
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