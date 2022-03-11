Укр

Уже 57 самолетов: новые данные о потерях российских оккупантов в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Уничтоженная техника россиян Новость обновлена 11 марта 2022, 10:11
Уничтоженная техника россиян

россиянам в Украине не рады

В Вооруженных силах Украины продолжают вести подсчет живой силы врага и техники россиян, которую уничтожают на всех направлениях фронта. Накануне была уничтожена часть танковой колонны вместе с российским высокопоставленным военным.

Согласно сведениям Генштаба, количество растет ежедневно. Например, личного состава россия потеряла 266 человек за день.

Общие потери врага в танках — 353 единицы, за сутки — 18. Также уничтожили за минувший день еще 60 боевых бронированных машин, увеличив их общее количество до 1165. Среди потерь врага за 15 день войны — 32 автомобиля (общее число 558), две артиллерийские системы (общее — 125), две реактивные системы залпового огня (общее — 58 единиц). Два образца противовоздушной обороны из 31 в общем также были уничтожены за сутки.

Остальные общие потери врага:

  • самолеты — 57,
  • вертолеты — 83,
  • корабли/катера — 3 од,
  • цистерны с топливом — 60,
  • БПЛА — 7.

Ранее "Телеграф" писал, что россия ведет наступление по трем основным направлениям в глубину страны — опубликована карта.

Теги:
#Россия #Война #Потери
Уничтоженная техника россиян
Украина
Уже 57 самолетов: новые данные о потерях российских оккупантов в Украине
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