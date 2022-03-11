Уже 57 самолетов: новые данные о потерях российских оккупантов в Украине
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россиянам в Украине не рады
В Вооруженных силах Украины продолжают вести подсчет живой силы врага и техники россиян, которую уничтожают на всех направлениях фронта. Накануне была уничтожена часть танковой колонны вместе с российским высокопоставленным военным.
Согласно сведениям Генштаба, количество растет ежедневно. Например, личного состава россия потеряла 266 человек за день.
Общие потери врага в танках — 353 единицы, за сутки — 18. Также уничтожили за минувший день еще 60 боевых бронированных машин, увеличив их общее количество до 1165. Среди потерь врага за 15 день войны — 32 автомобиля (общее число 558), две артиллерийские системы (общее — 125), две реактивные системы залпового огня (общее — 58 единиц). Два образца противовоздушной обороны из 31 в общем также были уничтожены за сутки.
Остальные общие потери врага:
- самолеты — 57,
- вертолеты — 83,
- корабли/катера — 3 од,
- цистерны с топливом — 60,
- БПЛА — 7.
Ранее "Телеграф" писал, что россия ведет наступление по трем основным направлениям в глубину страны — опубликована карта.
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