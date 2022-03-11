Укр

Россияне пытаются прорваться вглубь Украины с трёх сторон: актуальная карта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
128
Обстрел в Харькове Новость обновлена 11 марта 2022, 07:40
Обстрел в Харькове

В большинстве случаев попытки безуспешны

россия все чаще бьет по украинским городам издалека, армия рф стала чаще использовать бомбардировки, запуск ракет с авиации, передвижных ракетных установок. Такое изменение тактики отметили в США. Была также опубликована карта движения войск рф.

Об этом сообщает CNN.

Удары издалека по жилым района — попытка преодоления проблем, когда за первые две недели военных действий россияне не продвинулись вперед. Отметим, что украинский город Мариуполь им взять не удается и они обложили его кольцом, расстреливая объекты мирной инфраструктуры, оставив жителей без газа, электричества и подвоза продовольствия. рашисты также не дают вывезти из осажденного города женщин и детей — обстреливают гуманитарные коридоры.

Согласно карте, наступление россии продолжается с юга, востока и частично северна страны. Они подошли к Харькову, Чернигову, Сумам.

Наступление велось, в том числе и со стороны оккупированных Крыма и ОРДЛО. На юге захватчикам удалось временно продвинуться в части Херсонской и Запорожской областей. С севера — приблизились к Киеву, но дойти до столицы не смогли.

Последнее к утру 11 марта обновление информации Генштаба показывает, что враг и украинские войска за последние шесть часов существенно положения не изменили.

Карта движения захватчиков
Карта движения захватчиков

Города, которые временно оказались захваченными врагом, не сдаются — жители Мелитополя, Херсона противостоят врагам, несмотря на репрессии. российские солдаты занимаются мародерством.

"Телеграф" продолжает следить за военной ситуацией в стране — каждый день ведется онлайн главных событий. Сегодня — 16-й день противостояния российским захватчикам.

Теги:
#Украина #Карта #Война
Момент взрыва попал на видео
В регионах
По Днепру впервые за время войны нанесли авиаудар: момент сняли на видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Момент взрыва попал на видео
По Днепру впервые за время войны нанесли авиаудар: момент сняли на видео
Дата публикации
Категория
Прямой диалог политиков считают весьма реальным
путин изменил позицию относительно переговоров с Зеленским: что это значит
Дата публикации
Категория
Зарево и дым
Возле Луцкого аэропорта раздались взрывы: столб дыма виден за километры (фото)
Дата публикации
Категория
Украина и ЕС
Лидеры Евросоюза приняли историческое решение по членству Украины: детали
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают давать отпор оккупантам
Война – день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей (обновляется)