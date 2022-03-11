Россияне пытаются прорваться вглубь Украины с трёх сторон: актуальная карта

В большинстве случаев попытки безуспешны

россия все чаще бьет по украинским городам издалека, армия рф стала чаще использовать бомбардировки, запуск ракет с авиации, передвижных ракетных установок. Такое изменение тактики отметили в США. Была также опубликована карта движения войск рф.

Об этом сообщает CNN.

Удары издалека по жилым района — попытка преодоления проблем, когда за первые две недели военных действий россияне не продвинулись вперед. Отметим, что украинский город Мариуполь им взять не удается и они обложили его кольцом, расстреливая объекты мирной инфраструктуры, оставив жителей без газа, электричества и подвоза продовольствия. рашисты также не дают вывезти из осажденного города женщин и детей — обстреливают гуманитарные коридоры.

Согласно карте, наступление россии продолжается с юга, востока и частично северна страны. Они подошли к Харькову, Чернигову, Сумам.

Наступление велось, в том числе и со стороны оккупированных Крыма и ОРДЛО. На юге захватчикам удалось временно продвинуться в части Херсонской и Запорожской областей. С севера — приблизились к Киеву, но дойти до столицы не смогли.

Последнее к утру 11 марта обновление информации Генштаба показывает, что враг и украинские войска за последние шесть часов существенно положения не изменили.

Карта движения захватчиков

Города, которые временно оказались захваченными врагом, не сдаются — жители Мелитополя, Херсона противостоят врагам, несмотря на репрессии. российские солдаты занимаются мародерством.

"Телеграф" продолжает следить за военной ситуацией в стране — каждый день ведется онлайн главных событий. Сегодня — 16-й день противостояния российским захватчикам.