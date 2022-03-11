Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал жителей Мариуполя держаться до последнего и добавил, что эвакуация мирных жителей из города — вопрос номер один.

День заканчивается неплохо.

У противника — практически без продвижений, если не считать продвижения в загробный мир отдельных военнослужащих и целых подразделений.

Проблема в том, что иронию теперь подтачивает судьба Мариуполя.

Без юмора нельзя, особенно, на войне, но разбомблённый роддом теперь всегда рядом.

Мариуполь обложили. Сил войти в него у противника нет, он там весь поляжет.

Город равняют артиллерией и авиацией, как когда-то сирийский Алеппо с двумя (теми же) целями:

заставить мирных жителей приползти к России на коленях,

получить пример, ссылаясь на который можно пугать остальные города: "Вы что — хотите, как в Мариуполе?!".

Но нужно очень четко понять — несмотря на всю тяжесть положения, сдаться — это оберечь себя на унижения, фильтрацию, пытки, участие в дешевом кремлёвском пропагандистском спектакле.

Держаться. Нужно держаться, растягивая время и создавая тем самым новые шансы на деблокаду.

Все военно-политическое руководство Украины решает сейчас проблему Мариуполя, как проблему номер один.

За эти двое суток из других частично блокированных или блокированных городов, удалось эвакуировать больше сорока тысяч человек.

Каждый день стойкости Мариуполя, Харькова, Ахтырки, Сум, Северодонецка, Волновахи, Чернигова приближает время победы.

Марику сейчас хуже всех.

Мы с Мариуполем.

У меня там сейчас, в качестве бойца ЗСУ воюет крестник. 19 лет.