Орки грабят магазины, но жители не испугались: как выживает временно захваченный россиянами Херсон

Жители Херсона не собираются сдавать город врагу

Херсонщина стала одним из самых горячих направлений русско-украинской войны, которая длится уже 16-й день подряд. Областной центр региона, Херсон, находится в осаде оккупантов более 10 дней, однако местные жители не стремятся покориться воле русских нацистов.

О том, как херсонцы прошли этот отрезок времени, рассказал в Twitter журналист Иван Антипенко.

По его словам, город максимально пытается вести условно нормальный образ жизни, хотя это и не удается на 100%. Более всего этому мешает круговая блокада Херсона и отсутствие гумкоридоров. Однако даже при этом угрозы гуманитарной катастрофы пока нет.

"Не подвозятся продукты в сетевые маркеты и аптеки. Большие очереди за продуктами питания, лекарствами, топливом. Но приобрести их можно", — объясняет Антипенко.

Работают большинство коммуникаций, а также общественный транспорт. Впрочем, по словам журналиста, иногда пропадает мобильная связь разных операторов.

"Наличные можно снять на кассах в аптеках, некоторых магазинах, АЗС. Можно рассчитаться картой", — объясняет журналист.

При этом местным приходится соседствовать с российскими оккупантами. И эти незваные "гости" ведут себя довольно дерзко. Они грабят магазины, уничтожают офисы и жгут другие помещения, не гнушаются похищать технику и т.д. Захватили несколько административных построек, среди которых "Белый дом" облгосадминистрации.

Правда, нахождение оккупантов в этих зданиях, кажется, только на плюс херсонцам. Ведь они ежедневно выходят на мирные демонстрации, "вооружившись" национальными лозунгами и украинскими флагами. Причем такие митинги становятся все более массовыми. Повторяют за Херсоном и жители населённых пунктов области.

Лаконичное послание на одной из улиц Херсона

После обстрелов жилых кварталов активные боевые действия на территории города прекратились. Хотя это не мешает врагу свирепствовать в его окрестностях и по области.

"10 марта в Дарьевке, что неподалеку от Херсона, кафиры обстреляли гражданское авто. Погибла водитель", — сообщил Иван Антипенко.

Начинаются отдельные проблемы с коллаборантами. Люди, ожидавшие в свое время с 2014 года, начинают пророссийские разговоры с другими херсонцами. При этом чаще всего бывают отправлены по пункту назначения российского военного корабля.

"Каждый день люди выходят на митинги в поддержку Украины. Героические люди, на самом деле. Вооруженным оккупантам они объясняют: вас здесь никто не ждет, идите на*уй. Такие митинги проходят по всей области. И это сейчас главное!" — резюмировал журналист.

Напомним, что один из первых митингов херсонцев стал сразу и самым массовым. Сотни и тысячи людей скандировали националистические лозунги буквально перед дулами оружия оккупантов. Некоторым рашистам даже пришлось покинуть свои предыдущие позиции в центре города.