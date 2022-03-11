Укр

Орки грабят магазины, но жители не испугались: как выживает временно захваченный россиянами Херсон

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Лаконичное послание для захватчиков Новость обновлена 11 марта 2022, 06:17
Лаконичное послание для захватчиков

Жители Херсона не собираются сдавать город врагу

Херсонщина стала одним из самых горячих направлений русско-украинской войны, которая длится уже 16-й день подряд. Областной центр региона, Херсон, находится в осаде оккупантов более 10 дней, однако местные жители не стремятся покориться воле русских нацистов.

О том, как херсонцы прошли этот отрезок времени, рассказал в Twitter журналист Иван Антипенко.

По его словам, город максимально пытается вести условно нормальный образ жизни, хотя это и не удается на 100%. Более всего этому мешает круговая блокада Херсона и отсутствие гумкоридоров. Однако даже при этом угрозы гуманитарной катастрофы пока нет.

"Не подвозятся продукты в сетевые маркеты и аптеки. Большие очереди за продуктами питания, лекарствами, топливом. Но приобрести их можно", — объясняет Антипенко.

Работают большинство коммуникаций, а также общественный транспорт. Впрочем, по словам журналиста, иногда пропадает мобильная связь разных операторов.

"Наличные можно снять на кассах в аптеках, некоторых магазинах, АЗС. Можно рассчитаться картой", — объясняет журналист.

При этом местным приходится соседствовать с российскими оккупантами. И эти незваные "гости" ведут себя довольно дерзко. Они грабят магазины, уничтожают офисы и жгут другие помещения, не гнушаются похищать технику и т.д. Захватили несколько административных построек, среди которых "Белый дом" облгосадминистрации.

Правда, нахождение оккупантов в этих зданиях, кажется, только на плюс херсонцам. Ведь они ежедневно выходят на мирные демонстрации, "вооружившись" национальными лозунгами и украинскими флагами. Причем такие митинги становятся все более массовыми. Повторяют за Херсоном и жители населённых пунктов области.

Лаконичное послание на одной из улиц Херсона
Лаконичное послание на одной из улиц Херсона

После обстрелов жилых кварталов активные боевые действия на территории города прекратились. Хотя это не мешает врагу свирепствовать в его окрестностях и по области.

"10 марта в Дарьевке, что неподалеку от Херсона, кафиры обстреляли гражданское авто. Погибла водитель", — сообщил Иван Антипенко.

Начинаются отдельные проблемы с коллаборантами. Люди, ожидавшие в свое время с 2014 года, начинают пророссийские разговоры с другими херсонцами. При этом чаще всего бывают отправлены по пункту назначения российского военного корабля.

"Каждый день люди выходят на митинги в поддержку Украины. Героические люди, на самом деле. Вооруженным оккупантам они объясняют: вас здесь никто не ждет, идите на*уй. Такие митинги проходят по всей области. И это сейчас главное!" — резюмировал журналист.

Напомним, что один из первых митингов херсонцев стал сразу и самым массовым. Сотни и тысячи людей скандировали националистические лозунги буквально перед дулами оружия оккупантов. Некоторым рашистам даже пришлось покинуть свои предыдущие позиции в центре города.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Война
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