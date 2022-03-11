Война – день 16: оккупантам не удалось захватить ни одного большого города, от отчаяния они терроризируют мирных жителей

Оперативная информация о ходе русско-украинской войны 11 марта.

Война, которую объявил Украине кровавый диктатор владимир путин в ночь на 24 февраля, длится уже шестнадцатый день подряд. За это время украинским военнослужащим удалось ликвидировать более 12 тысяч оккупантов, уничтожить сотни единиц военной техники и окончательно сорвать планы Кремля по блицкригу Украины, существенно ухудшив переговорную позицию российских властей. Армия оккупантов ускоренными темпами теряет силы и почти не может противостоять украинским военным. От отчаяния российские захватчики начали терроризировать мирное население. Рашисты бьют авиацией по жилым кварталам, срывают "гуманитарные коридоры", сбрасывают бомбы на лечебные заведения, которые не представляют никакой угрозы — все это говорит о том, что враг даже не надеялся на такой отпор и сейчас бьется в агонии, ведь понимает, что ему не выйти победителем из этой войны.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" публикует важнейшие события, произошедшие в Украине 11 марта, а оперативная информация о ходе событий в Украине доступна в Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия рф терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны"

А о событиях за 4 марта читайте в материале: "Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война – день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".