Украинские военные ликвидировали полковника оккупантов (видео)

Российского военного убили в почти 2,5 тысячах километрах от места постоянной дислокации полка

Украинским военным в Броварском районе Киевщины удалось частично уничтожить танковую колонну противника. Согласно данным разведки, среди погибших оказался высокопоставленный командир российских военных.

Об этом разведка сообщает в соцсетях. По их информации — удалось уничтожить командира полка — полковника Андрея Захарова. Він відомий тим, що з 2016 року – орденоносець. Нагороду за мужність отримав від президента Росії.

Захарова награждал лично путин

Напомним, в окрестностях Бородянки отлично отработала украинская артиллерия. Она нанесла существенные повреждения как личного состава, включая офицерский, так и в технике для батальйонно-тактической группы 6 танкового полка из Чебаркуля в Челябинской области рф (90 танковая дивизия Центрального военного округа).

В результате этого враг вынужден был отступать и оборонятся.

Подбитые танки оккупантов добавятся к сводке о разбитой технике оккупантов — в утреннем отчете их было 335.

Как ранее писал "Телеграф", это не первый убитый высокопоставленный военный среди оккупантов. Ранее сообщалось, что грузом 200 стал подполковник Юрий Агарков.

Часть захватчиков предпочитает сдаваться в плен до того, как их убьют. Таких уже до семи сотен.