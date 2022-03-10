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Стало известно количество сдавшихся в плен российских оккупантов — СМИ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Некоторые подразделения сдаются целиком Новость обновлена 10 марта 2022, 11:29
Некоторые подразделения сдаются целиком

Некоторые захватчики предпочитают жизнь в плену смерти от пули

От пяти до семи сотен человек — о такой приблизительной цифре сейчас готовы говорить украинские власти насчет пленных российских военнослужащих. Конкретизация подсчета затруднена из-за активных боевых действий, которые ведутся в разных областях Украины.

Информацию сообщает "Украинская правда", ссылаясь на данные из Офиса президента.

Некоторые оккупанты сдаются в плен поодиночке, некоторые — целыми подразделениями. Отдельные вояки не брезгуют даже сложить оружие перед местными жителями, а не военнослужащими. К такому шагу их толкает бессмысленное скитание по украинским лесам после уничтожения боевой техники.

Пока назвать точную цифру военнопленных невозможно — из-за большого количества прямых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками. Попытки собрать пленных в одном месте порой срываются, из-за чего их доставляют в разные части для дальнейшего содержания.

Отметим, что даже такое количество военнопленных считается весьма большим. Вероятней всего, для них придется создавать специальный лагерь, чтобы заключенные могли находиться в одном конкретном месте.

Также следует добавить, что пленных после окончания войны собираются привлечь к восстановлению всех разгромленных путинской армией объектов инфраструктуры. Такое поведение не возбраняется Женевской конвенцией.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Пленные #Офис Президента
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