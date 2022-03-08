Покажите это видео путину! Пленные оккупанты рассказали, как прятались по лесам и фермам

Задержанные призывают коллег из рф не идти в Украину ни под каким предлогом

Сотрудники Службы безопасности Украины поделились записью допроса двух российских военнопленных, которые рассказали о своих "приключениях" во время войны в нашем государстве. Они находились в разных подразделениях, но судьба обоих весьма схожа — брошены своими же и взяты в плен местным населением.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу СБУ.

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Один из задержанных признался, что находился в колонне техники, которая была подорвана украинскими защитниками. Пребывание только в третьем автомобиле, а не первом, сохранило ему жизнь. Те, кто смог выжить, разбились на маленькие группки и разбрелись кто куда.

"Я пошел, мой старшина, еще два контрактника. Пробежали в сторону населенного пункта, взяли у дедушки машину, — признается мужчина. — Нас снова обстреляли и мы убежали в лес, там находились до темноты".

Затем, по его словам, они увидели некое "красное здание", которое оказалось свинофермой. Там они переночевали, затем побрели по направлению к селу, где передвигались огородами.

"Увидели первого мужчину, подняли руки, сказали, что сдаемся. Отдали ему оружие, бронежилеты, шлема", — резюмировал пленный.

Его собрат по форме утверждает, что не знал, куда ехал. Мол, им пообещали пребывание на границе с Украиной в течении трех дней. Однако уже в ночь с 23 на 24 февраля они ее пересекли и поехали в глубь страны.

По его личному признанию, встречали их здесь очень недружелюбно. Особенно после того, как российская авиация начала бомбить мирное население. Военный говорит, что их заверяли, мол огонь будет вестись исключительно по военным частям.

"У нас заглохла БМП. Начали звать на помощь, но никто не помог. У нас взорвался кислородный баллон, и все наши, видимо, испугались", — описывает свои "приключения" в Украине оккупант.

Он рассказывает, что им пришлось скитаться по лесу в течении трех-четырех дней. Затем их обнаружили местные, которые и заставили сложить оружие.

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"Жизнь важнее чем все это, — призывает он своих собратьев-россиян не ехать в Украину. — На самом деле, здесь хаос. Передовая. Война. Никто ни в чем не нуждается — ни в освободителях, ни в завоевателях".

В СБУ уже предлагают россиянам показать это видео кровавому диктатору владимиру путину. И предупреждают, что хоть с пленными и ведут себя хорошо, но в бою врага жалеть никто не собирается.

Напомним, ранее мы писали о допросе пилота, который скидывал бомбы на мирное население Харьковщины. Перед диалогом с правоохранителями ему разрешили позвонить супруге, которая постоянно беспокоилась, оставят ли его в живых.