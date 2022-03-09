Укр

ВСУ ликвидировали подполковника российских оккупантов

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Юрий Агарков Новость обновлена 09 марта 2022, 09:32
Юрий Агарков

Уничтожен еще один высокопоставленный российский офицер.

Защитники Украины ликвидировали еще одного высшего офицера оккупационных войск рф.

8 марта уничтожен подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. При формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

Из некрологов росСМИ следует, что Агарков был в Украине не один, а со всем своим 33-м полком, который понес тяжелые потери. Вспоминают также и о полковнике Константине Зизевском, который был ранее ликвидирован ВСУ.

Напомним, по данным разведки, с начала российской агрессии в Украине погибло не менее шести старших офицеров. 3 марта стало известно, что в одном из регионов Украины был ликвидирован Андрей Суховецкий, десантник и генерал-майор.

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