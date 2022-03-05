Российский полковник-десантник попрощался с жизнью в Украине

россия несет тяжелые потери в Украине.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного вторжения рф в Украину умер российский полковник Константин Зизевский.

Об этом сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков на своей странице в Instagram.

По информации главы города, который находится в Ставропольском крае, Зизевский был командиром 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. Полк дислоцируется в Ставрополе и относится к Южному военному округу, 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Константин командовал полком с 2020 года. Миненков сообщил, что похороны Константина состоятся 6-го марта в Пскове. Здесь похоронен и отец полковника, ветеран Афганской войны Владимир Зизевский.

Отметим, потери россиян в Украине все тяжелее и тяжелее скрывать путинским властям. В ближайшее время по всей россии пройдут похороны российских солдат. рф за девять дней войны в Украине потеряла около 10 тысяч своих солдат, правда, российские власти цинично врут о своих потерях.

Ранее сообщалось, что путин пригрозил Западу насчет беспилотной зоны в Украине.