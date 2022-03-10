Сотни танков, десятки самолетов: свежие данные о потерях оккупантов в Украине

Российская армия стремительно теряет своих военных и боевое оснащение.

На 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику.

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

личного состава — свыше 12 000 человек,

танков ‒ 335 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,

артиллерийских систем – 123 ед,

РСЗО — 56 ед,

средства ПВО — 29 ед,

самолетов – 49 ед,

вертолетов – 81 ед,

автомобильной техники — 526 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Отметим, что Генштаб публиковал сводку, где в Украине идут самые горячие бои на утро 10 марта.

Также, "Телеграф" сообщал, что в Броварском районе Киевской области украинская артиллерия уничтожила колону вражеских танков.

Кроме того, появилась информация, что россия не планирует высаживать морской десант на побережье Одессы.