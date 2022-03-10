Сотни танков, десятки самолетов: свежие данные о потерях оккупантов в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 460
Российская армия стремительно теряет своих военных и боевое оснащение.
На 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику.
Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
- личного состава — свыше 12 000 человек,
- танков ‒ 335 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,
- артиллерийских систем – 123 ед,
- РСЗО — 56 ед,
- средства ПВО — 29 ед,
- самолетов – 49 ед,
- вертолетов – 81 ед,
- автомобильной техники — 526 ед,
- корабли/катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Отметим, что Генштаб публиковал сводку, где в Украине идут самые горячие бои на утро 10 марта.
Также, "Телеграф" сообщал, что в Броварском районе Киевской области украинская артиллерия уничтожила колону вражеских танков.
Кроме того, появилась информация, что россия не планирует высаживать морской десант на побережье Одессы.
- Дата публикации
-
- Категория
-