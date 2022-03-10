Укр

Сотни танков, десятки самолетов: свежие данные о потерях оккупантов в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
460
Уничтоженная техника Новость обновлена 10 марта 2022, 10:02
Уничтоженная техника

Российская армия стремительно теряет своих военных и боевое оснащение.

На 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику.

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — свыше 12 000 человек,
  • танков ‒ 335 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,
  • артиллерийских систем – 123 ед,
  • РСЗО — 56 ед,
  • средства ПВО — 29 ед,
  • самолетов – 49 ед,
  • вертолетов – 81 ед,
  • автомобильной техники — 526 ед,
  • корабли/катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Отметим, что Генштаб публиковал сводку, где в Украине идут самые горячие бои на утро 10 марта.

Также, "Телеграф" сообщал, что в Броварском районе Киевской области украинская артиллерия уничтожила колону вражеских танков.

Кроме того, появилась информация, что россия не планирует высаживать морской десант на побережье Одессы.

Теги:
#Россия #ВСУ
Уничтоженная техника
Украина
Сотни танков, десятки самолетов: свежие данные о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника
Сотни танков, десятки самолетов: свежие данные о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
Война принесла горе украинцам
В нас просыпается ненависть. Но нет рядом Путина, которого можно тут же придушить, – психолог и волонтер Валентин Ким
Дата публикации
Категория
Уничтожить противника удалось очень просто
Российским танкам нельзя: ВСУ показали видео "ювелирной" работы украинской арты (видео)
Дата публикации
Категория
Еще ряд компаний покидают российский рынок
Еще ряд крупнейших зарубежных компаний уходят из россии
Дата публикации
Категория
Война россии в Украине
Война — день 15: бомбежки Украины продолжаются, а украинцам разрешили убивать оккупантов